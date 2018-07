César Castro é eliminado no trampolim de 1m no Mundial

BARCELONA - O brasileiro César Castro estreou neste sábado no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Barcelona, com uma eliminação. Ele não conseguiu se classificar para a final da disputa do trampolim de 1 metro dos saltos ornamentais ao ficar apenas em 30º lugar, entre 43 competidores, nas eliminatórias, com 292,85 pontos. O chinês Li Shixin avançou na primeira colocação com 405,00 pontos.

Os 12 primeiros colocados se classificavam para a final e César Castro alcançou essa posição no seu primeiro salto e chegou a atingir a nona colocação no seu terceiro. Depois disso, porém, caiu na classificação geral com desempenhos ruins na quarta e sextas tentativas. Assim, ficou apenas em 30º lugar.

"Eu errei o quarto e o sexto saltos, lógico que em toda a competição quero fazer bem, mas os erros que cometi fazem parte de uma prova para o qual não treino tanto. Participei dela, mais para entrar no clima do Mundial. Agora é descansar, preparar e concentrar para o que é mais importante pra mim, o trampolim de 3 metros. Já vim para o trampolim de 1m sabendo que podia dar qualquer coisa, ir bem ou ser como hoje. Mas nada disso influencia em minha prova principal", disse César Castro.