César Castro é eliminado no trampolim de 3m no Mundial

O resultado ruim surpreendeu, já que em 2009, César Castro terminou a prova do trampolim de 3 metros na quinta colocação no Mundial de Roma. Além disso, o brasileiro perdeu a chance de se classificar para a Olimpíada de 2012, já que os 12 finalistas garantem presença em Londres. Assim, o saltado lamentou o mau desempenho.

"Há muito tempo não tinha uma pontuação tão baixa. Hoje não era o dia, não entrei na competição. Os saltos não entraram. Vida de atleta é assim mesmo, de altos e baixos. Mas é duro quando a gente está numa fase boa e acontece isto, tão surpreendente. Mas vou me recuperar, pois daqui a pouco já tem o Pan, que também classifica para as Olimpíada. E depois ainda tem a Copa do Mundo, em fevereiro, no local das Olimpíadas, quando será necessário ser semifinalista", afirmou.

POLO AQUÁTICO - A seleção brasileira feminina de polo aquático sofreu a sua terceira derrota no Mundial de Xangai ao ser batida pela Espanha por 12 a 4, em duelo válido pela última rodada do Grupo C. Com o resultado, a equipe terminou em último lugar na sua chave.

Assim, o Brasil vai disputar do 13º ao 16º lugar. Em 2009, a equipe terminou o Mundial na 13ª posição. A equipe volta a jogar às 23h50 (de Brasília) de sexta-feira contra a África do Sul.

MEDALHAS - Três medalhas de ouro foram distribuídas nesta quinta-feira no Mundial de Esportes Aquáticos. A chinesa Chen Ruolin venceu a disputa do trampolim de 10 metros. Com Ashley Twichell, Andrew Gemmell e Sean Ryan, os Estados Unidos triunfaram na maratona aquática por equipes de 5 quilômetros. Já a Rússia ganhou a combinação livre do nado sincronizado.

Com os resultados desta quinta-feira, a China segue na liderança do quadro de medalhas do Mundial de Xangai, com sete ouros, sete pratas e um bronze. A Rússia está na segunda colocação, com cinco ouros, uma prata e um bronze. Grécia, Grã-Bretanha e Estados Unidos faturaram uma medalha de ouro cada.