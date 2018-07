César Castro fica fora da final nos saltos ornamentais

Castro, que avançou à semifinal do trampolim de 3 metros como 15º colocado, precisava ficar entre os 12 melhores para chegar até a final da prova que é a sua especialidade. Após cinco saltos na tarde desta quinta-feira em Barcelona, ele ocupava a 14ª colocação. Na última tentativa, fez um salto de dificuldade baixa e terminou apenas em 15º.

No total, Castro, que chegou a ser quinto colocado no Mundial de 2009, fez 409,65 pontos na final desta quinta-feira em Barcelona. Desempenho pouco melhor do que na fase preliminar, mais cedo, quando somou 402,6 pontos, na mesma 15ª colocação. Como comparação, ao conquistar uma inédita medalha de ouro no Grand Prix de San Juan (Porto Rico), em maio, ele fez 435 pontos nas eliminatórias, 448 na semifinal e 467 na final. Desempenho igual na Espanha faria ele ir à final em quinto, brigando por medalha.

Outros atletas que teriam condições de conseguir a vaga no Mundial nos saltos ornamentais sequer participaram das seletivas porque fizeram, no primeiro semestre, intercâmbio na China. Assim, não competiram no Troféu Brasil, que era classificatório para os Grand Prixs. Os índices precisavam ser feitos nestes torneios. Cassius Duran e as gêmeas Nicoli e Natali Cruz chegaram a ir aos GPs, mas não conseguiram a vaga no Mundial. Juliana Veloso recentemente teve seu segundo filho e está afastada das competições.