Cesar Cielo confirma presença no Mundial de Dubai

Cesar Cielo acabou com o suspense nesta quarta-feira e confirmou sua presença no Mundial de Piscina Curta (25 metros), que acontecerá entre os dias 15 a 19 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ele decidiu nadar as suas duas principais provas, os 50 e 100 metros livre, mas revelou motivação especial para a disputa do revezamento 4x100 metros livre com a equipe do Brasil.

Durante a disputa do Troféu José Finkel, no final de setembro, no Rio, Cesar Cielo já tinha conseguido os índices exigidos para o Mundial, mas, na época, não quis confirmar a presença em Dubai, pois ainda estudava seu calendário neste final de ano. Agora, depois de duas semanas de descanso, ele voltou aos treinos nesta quarta-feira e garantiu sua participação no campeonato de dezembro.

"Na verdade, estou pensando num ciclo mais longo (até os Jogos Olímpicos de 2012), em piscina de 50 metros. Mas ter o Mundial como meta neste fim de ano é uma forma de eu me motivar para seguir com os treinamentos", afirmou Cesar Cielo. "Ao mesmo tempo, acho que o revezamento 4x100 metros do Brasil pode ter um time muito forte em Dubai. Acho que poderemos buscar uma medalha para o Brasil."

Campeão olímpico e mundial em piscina de 50 metros, Cesar Cielo ainda disputará uma competição antes da viagem para Dubai. Será o Torneio Open de Natação, também em piscina curta, que acontece entre os dias 30 de novembro a 5 de dezembro, em Guaratinguetá (SP). "Vou nadar para marcar o máximo de pontos que eu puder para o Flamengo. E também servirá de preparação para o Mundial", contou.