Cesar Cielo destaca 'desafio mental' após superar Michael Phelps

SÃO PAULO - Depois de superar Michael Phelps no último domingo na final dos 100 metros livre do GP de Michigan, nos Estados Unidos, Cesar Cielo desembarcou na manhã desta terça-feira no Brasil, onde voltou a festejar o seu feito. Medalhista de ouro também nos 50 metros livre na competição norte-americana, o nadador brasileiro destacou "a força mental" que teve para bater o maior nome da natação em todos os tempos.

"Dei tudo o que podia e consegui vencer o Phelps, mas eu sei que essa não é a prova dele. Mas para mim a vitória não valeu nem tanto pelo tempo, mas foi bom pelo desafio mental que foi superar isso. É bom poder sentir que você é cada vez mais forte, fazendo treinamentos de alto nível", afirmou Cielo, durante entrevista coletiva no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP).

O nadador ressaltou que "não foi fácil" bater Phelps, dono de 16 medalhas olímpicas, apesar de o norte-americano não ser um velocista, diferentemente de Cielo, que é o recordista mundial dos 50 e 100 metros livre.

"Phelps é o cara. É um competidor duro. Claro que ninguém quer perder em casa e a pressão era grande. Ele veio buscar no finalzinho, dei o máximo e fui feliz. Eu estava competindo como se tivesse defendendo um título", reforçou o brasileiro, que já vislumbra o novo duelo que travará com o norte-americano em julho, quando acontecerá o Mundial de Xangai, na China. "É uma motivação a mais. Mas deixa como está, cada um no seu cantinho", disse, em tom de brincadeira, sem querer fomentar um clima de rivalidade entre os dois.