Cesar Cielo deve ser ouvido por corte antes do Mundial em Xangai

Cesar Cielo e seus companheiros - Nicholas dos Santos, Henrique Barbosa e Vinicius Waked - devem ser ouvidos pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) antes do primeiro dia das provas de natação do Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos de Xangai, dia 24. Todas as partes envolvidas no processo de doping pelo diurético furosemida no Troféu Maria Lenk concordam em adiantar a audiência.

Ontem, o CAS divulgou uma nota sobre o caso dos brasileiros afirmando que a Federação Internacional de Natação (Fina) está reivindicando um período de suspensão aos atletas, que receberam só advertência do Painel de Doping da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) pela infração. A entidade aceitou a justificativa de contaminação por meio de um suplemento alimentar - cápsulas de cafeína. A farmácia de manipulação nega a falha.

O CAS também informa que a Fina pediu o adiantamento da audiência por causa da proximidade do Mundial e do fato de Cielo estar inscrito. A corte respondeu que pode atender tal pedido com concordância de todas as partes envolvidas. A CBDA já avisou que é favorável a acelerar o processo, assim como os nadadores brasileiros.

Assim, tudo conspira para que a audiência seja realizada em breve. O CAS mostrou-se disposto a evitar o desgaste de imagem do caso do ciclista espanhol Alberto Contador, flagrado por clembuterol na Volta da França de 2010.

O atleta, que diz ser vítima e ter consumido carne contaminada, está disputando a edição do evento este ano porque recusou adiantar sua audiência para antes da competição. Pode, no entanto, ter seu resultado anulado conforme o resultado. Contador tem sido hostilizado com vaias da torcida a cada etapa da Volta.

Enquanto a data da audiência de Cielo e seus companheiros não é marcada, o cronograma de preparação será rigorosamente mantido. Cielo viaja na madrugada de segunda-feira para aclimatação, em Macau, junto com a delegação brasileira que disputará o Mundial.

Ontem, Cielo, Nicholas, Barbosa e Waked, além da CBDA, receberam uma cópia do recurso apresentado pela Fina na Suíça, do qual terão de se defender.

Concentração. Enquanto os brasileiros estão às voltas com os tribunais esportivos, os australianos temem que a polêmica possa tirar a concentração de seus nadadores. "Temos de assessorar os atletas no que diz respeito a estes temas, para estarmos seguros de que não se tornarão uma distração. Já temos um plano para evitar", diz o chefe da delegação, Leigh Nugent. Ele espera que seu grupo de 45 nadadores supere os resultados da Itália, há dois anos. / COLABOROU BRUNO LOUSADA