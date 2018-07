Cesar Cielo diz que primeira vitória em Xangai foi a mais difícil da vida

XANGAI - O brasileiro Cesar Cielo se emocionou com a conquista da medalha de ouro na final da prova dos 50 metros borboleta no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Xangai, e revelou que a conquista desta segunda-feira foi a mais difícil da sua vida. Cielo dominou a final e venceu com o tempo de 21s10.

"Esta medalha de ouro tem um sentimento diferente das outras", disse Cielo, que foi campeão mundial dos 50 e 100 metros livre em 2009. "Esta foi o mais difícil que eu tive na minha vida. Foi um tempo para testar não apenas o meu talento para nadar, mas o quanto eu poderia permanecer e me levantar, então estou realmente orgulhoso de mim mesmo por poder fazê-lo", completou.

O título desta segunda-feira foi o primeiro conquistado por Cielo após a revelação no dia 1.º de julho do resultado positivo em exame antidoping realizado durante a disputa do Troféu Maria Lenk, em maio, no Rio, para furosemida. Outros três atletas brasileiros também deram positivo para a substância.

Cielo culpou um suplemento contaminado pelo doping e a sua versão foi aceita pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e pela Corte Arbitral do Esporte, que decidiu apenas adverti-lo na última semana pelo resultado, o que liberou para participar do Mundial.

"Foi um momento difícil para mim, algo que eu não esperava para toda a minha carreira", disse Cielo. "Mas eu tive que lidar com isso e parece ser o maior alívio da minha vida superar algo assim e ser capaz de competir", completou o brasileiro, que chorou logo após a final, ainda na piscina, e ao receber a medalha de ouro no pódio.

Cielo ainda nadará em Xangai nos 50 e nos 100 metros livre, provas em que é o atual campeão mundial. Cielo, que também é o recordista mundial das duas distâncias, disputará as eliminatórias dos 100 metros livre na terça-feira e a dos 50 metros livre na quinta-feira.