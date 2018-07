Cesar Cielo é bicampeão mundial nos 50m borboleta, e Nicholas chega em 4º

BARCELONA - Cesar Cielo se sagrou bicampeão dos 50 metros borboleta nesta segunda-feira em sua primeira prova no Mundial de Esportes Aquáticos de Barcelona. O brasileiro deixou o compatriota Nicholas Santos para trás e, mesmo com um tempo pior do que nas eliminatórias, faturou sua 10.ª medalha em Mundiais (incluindo a competição em piscina curta). Santos terminou em 4º.

Cielo marcou o tempo de 23s01, acima dos 22s86 das semifinais. E deixou para trás o norte-americano Eugene Godsoe (23s05) e o francês Frédérick Bousquet (23s11). Santos marcou 23s21 depois de registrar o melhor tempo da temporada na semifinal, com 22s81. Cielo e Santos esperavam fazer uma dobradinha no pódio nesta segunda, depois de dominarem as semifinais. O segundo chegou a liderar boa parte da prova na final desta segunda, mas acabou superado pelos rivais nos últimos metros.

Ao bater em primeiro, Cielo defendeu o título conquistado no último Mundial, disputado em Xangai, em 2011. Ele faturou ainda sua quinta medalha de ouro em Mundiais de piscina longa, sendo a primeira em Barcelona. No geral, foi a segunda medalha de ouro do Brasil neste Mundial. Poliana Okimoto havia conquistado a primeira, na maratona aquática de 10km.