Cesar Cielo é campeão mundial nos 50 metros borboleta em Xangai

XANGAI - Ninguém pode mais dizer que Cesar Cielo não é especialista na prova dos 50 metros borboleta. Nesta segunda-feira, o nadador brasileiro, que se consagrou internacionalmente com conquistas nos 50 e 100 metros livre, faturou a sua primeira medalha de ouro no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Xangai, ao vencer a disputa dos 50 metros borboleta.

A final desta segunda-feira foi vencida por Cielo com o tempo de 23s10. O brasileiro, que competiu na raio 4 por ter o melhor tempo das semifinais, dominou a disputa desde a largada, sempre ficando à frete dos seus adversários para conquistar o título mundial. Após concluir a prova, o brasileiro se emocionou e chorou ainda na piscina de Xangai.

O pódio da prova foi completado por nadadores australianos. Matthew Targett ficou com a medalha de prata, com o tempo de 23s28, e Geoff Huegill conquistou o bronze, com 23s35. Já o francês Frederick Bousquet terminou na quarta colocação.

Cielo chegou para a final como o principal favorito para conquistar a medalha de ouro, já que foi o mais rápido das semifinais, com o tempo de 23s19, e das eliminatórias, com 23s26. No domingo, o brasileiro avaliou que precisaria nadar abaixo dos 23 segundos para ser campeão. Ele não conseguiu, mas mesmo assim faturou a medalha de ouro.

O título desta segunda-feira foi o primeiro conquistado por Cielo após a revelação no dia 1.º de julho do resultado positivo em exame antidoping realizado durante a disputa do Troféu Maria Lenk, em maio, no Rio, para furosemida. Outros três atletas brasileiros também deram positivo para a substância.

Cielo culpou um suplemento contaminado pelo doping e a sua versão foi aceita pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e pela Corte Arbitral do Esporte, que decidiu apenas adverti-lo na última semana pelo resultado, o que liberou para participar do Mundial.

Com a conquista desta segunda-feira, Cielo passa a somar três títulos mundiais em campeonatos disputados em piscina de 50 metros. Em 2009, o brasileiro foi campeão das provas dos 50 e 100 metros livre. E ele poderá repetir essas conquistas nesta semana em Xangai.

Cielo também foi campeão mundial em piscina curta dos 50 e 100 metros livre no ano passado, em Dubai. O brasileiro ainda possui três medalhas obtidas em revezamentos nos campeonatos em piscina curta. Em 2004, foi prata nos 4x100 metros livre. E em 2010 faturou o bronze nos 4 x 100 metros livre e nos 4 x 100 metros medley. Além disso, foi campeão olímpico, em 2008, em Pequim, dos 50 metros livre, além de ter faturado o bronze nos 100 metros livre.

A medalha de ouro de Cielo foi a segunda conquistada pelo Brasil no Mundial de Esportes Aquáticos, em Xangai. No sábado, Ana Marcela Cunha venceu a prova dos 25 quilômetros da maratona aquática.

Resultados. A norte-americana Dana Vollmer faturou a medalha de ouro da prova dos 100 metros borboleta com o tempo de 56s87. A australiana Alicia Courts ficou em segundo lugar e a chinesa Lu Ying terminou na terceira colocação.

Quatro nadadores brasileiros foram eliminados nas eliminatórias nesta segunda-feira. Thiago Pereira ficou em 17.º lugar nos 100 metros costas (54s47) e Guilherme Guido terminou na 27.ª posição na mesma disputa. Etiene Medeiros participou da versão feminina da prova e terminou em 43.º lugar (1min05s18). Carolina Mussi ficou na 36.ª colocação (1min13s66) nos 100 metros peito.

Pólo aquático. A seleção brasileira feminina encerrou a sua participação no Mundial de Esportes Aquáticos, realizado em Xangai, na 14.ª colocação. A equipe se despediu do torneio com a derrota para o Casaquistão por 9 a 5, em partida que valia o 13.º lugar.