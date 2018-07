César Cielo evita imprensa e chega à China sem a delegação do Brasil

SÃO PAULO - Com passagem marcada para viajar no início madrugada desta segunda-feira para Macau, visando iniciar o processo de aclimatação na China para o Mundial de Esportes Aquáticos, que será disputado entre 16 e 31 de julho, em Xangai, César Cielo não apareceu no embarque que contou com a maior parte dos nadadores da seleção brasileira de natação, no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos (SP).

Procurada pela Agência Estado nesta segunda-feira pela manhã, porém, a assessoria da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) confirmou que Cielo já está na China. Desta forma, o nadador antecipou a sua viagem e conseguiu evitar o assédio da imprensa em meio ao momento mais complicado de sua carreira - campeão mundial e olímpico, ele foi flagrado em exame antidoping realizado no Troféu Maria Lenk, realizado em maio, no Rio, com a substância proibida furosemida, assim como os brasileiros Henrique Barbosa, Nicholas Santos e Vinicius Waked.

Após a revelação do caso, a CBDA aplicou apenas uma advertência a Cielo ao concordar com a explicação dele e dos outros três nadadores, que alegaram ter consumido a substância proibida em um lote contaminado de um suplemento alimentar que utilizam constantemente. A Federação Internacional de Natação (Fina), porém, pediu que todos os resultados do recordista mundial, desde o dia 7 de maio deste ano, sejam anulados por conta da suspeita de doping. A informação foi divulgada na última sexta-feira pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça, que confirmou ter recebido um recurso para rever a punição que a CBDA havia imposto a Cielo.

Por causa do recurso, Cielo corre o risco de ficar fora do Mundial de Esportes Aquáticos. A Fina também pretende aplicar ao atleta uma suspensão de seis meses. Caso isso aconteça, o campeão olímpico dos 50 metros livre teria preservada sua participação nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Já se o nadador fosse punido com mais de seis meses de pena, ele estaria automaticamente fora da Olimpíada, conforme prevê o regulamento do Comitê Olímpico Internacional (COI).