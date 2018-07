César Cielo exalta superação após bicampeonato mundial no 50 m livre

XANGAI - O bicampeonato mundial nos 50 metros livre, conquistado neste sábado em Xangai, teve sabor de redenção para Cesar Cielo. Com uma comemoração contida, o campeão olímpico exaltou o clima de superação depois de ficar fora do pódio na prova dos 100 m livre, da qual também era o atual campeão mundial.

"É a primeira vez que eu olho para trás e tenho realmente orgulho do que eu consegui superar. É claro que tive orgulho da medalha olímpica e de outros mundiais, mas este foi um desafio muito grande. Me sinto um cara muito mais preparado, muito mais confiante, porque não foi fácil ficar atrás da baliza esta semana", admitiu Cielo.

O brasileiro afirmou que não entrou pressionado na disputa deste sábado, depois do quarto lugar nos 100 m. "Os 50 m livre eu nado dormindo, se precisar", disse em tom de brincadeira. "É uma prova bem mais tranquila, um cenário bem mais relaxado. Mesmo assim, a adrenalina da final pega bem forte".

Mesmo sem citar o caso de doping, que deixou sua preparação mais atribulada, Cielo reconheceu que não esperava deixar o Mundial de Esportes Aquáticos com três medalhas na bagagem. "Sou campeão olímpico e o atual campeão mundial, por isso fiquei extremamente feliz com o resultado. As duas medalhas de ouro e o quarto lugar são resultados melhores do que os que eu imaginava há duas semanas. Sinto-me mais forte agora", afirmou.

Cielo quase foi cortado do Mundial de última hora. Advertido por causa do teste positivo para a substância proibida furosemida no início de julho, o brasileiro só foi liberado para competir depois que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) manteve a advertência imposta pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) em julgamento realizado de forma excepcional na China apenas três dias antes da estreia do brasileiro na competição.

Surpresa na semifinal do 50m livre, Bruno Fratus nadou ao lado de Cielo na final deste sábado, mas não conseguiu acompanhar o ritmo do vencedor da prova e ficou em quinto lugar. Na sexta, ele cravara o melhor tempo das eliminatórias, deixando Cielo para trás. "Eu só precisava ter repetido o tempo de ontem. Talvez tenha pesado um pouquinho a raia quatro", lamentou o brasileiro, que precisou trocar sua bermuda às pressas antes de cair na piscina na sexta.

"Precisava que o maiô rasgasse de novo", brincou o velocista, que ficaria com a medalha de prata se tivesse repetido o tempo da semifinal. "Mas está bom para meu primeiro Mundial. Acho que dava para ter pego esta medalha. Quando chegar na Olimpíada, as coisas vão ser mais simples de lidar", projetou.