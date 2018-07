Cesar Cielo fatura ouro nos 50 m livre do Mundial em Piscina Curta

SÃO PAULO - César Cielo voltou a fazer história nesta sexta-feira. O nadador brasileiro confirmou o seu favoritismo e faturou a medalha de ouro na prova dos 50 metros livre no Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), realizado em Dubai, ao triunfar na final com o tempo de 20s51.

"Segurar a ansiedade nos 50 metros livre não é fácil. É difícil manter a tranquilidade. Mas consegui sucesso e é um alívio muito grande vencer no Mundial", disse, em entrevista ao SporTV.

Cielo já era o campeão olímpico e mundial dos 50 metros livre e com o título conquistado nesta sexta-feira confirmou ser neste momento o nadador mais rápido do mundo. O brasileiro ainda conseguiu o feito de quebrar o recorde do campeonato e o sul-americano ao completar a prova em 20s51 e aplacou a decepção com o desempenho abaixo do esperado no Pan-Pacífico.

O recorde da competição já de era de Cielo. Nas semifinais, na quinta-feira, o nadador brasileiro havia se classificado para a final com o tempo de 20s61. Esta é a segunda medalha conquistada por ele neste Mundial. No primeiro dia de competições, Cielo faturou o bronze ao participar do revezamento 4x100 metros do Brasil.

Na prova, Cielo superou o francês Frederick Bousquet, que terminou a disputa na segunda colocação, com o tempo de 20s81. O pódio dos 50 metros livre foi completado pelo norte-americano Josh Schneider, com 20s88. O brasileiro, porém, não conseguiu bater o recorde mundial da prova, que pertence ao sul-africano Roland Schoeman, com o tempo de 20s30.