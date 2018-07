Cesar Cielo fatura ouro nos 50m livre em Michigan

Cesar Cielo confirmou o favoritismo e faturou a medalha de ouro nos 50 metros livre no GP de Michigan, nos Estados Unidos, neste sábado. Ele subiu ao pódio ao lados dos compatriotas Bruno Fratus, prata, e Nicholas Santos, bronze. Os dois nadadores integram o P.R.O. 16, grupo de treinamento organizado por Cielo.

Em sua primeira competição internacional em 2011, o recordista mundial registrou seu melhor tempo do ano, com 22s08. Nas eliminatórias, Cielo havia marcado 22s64 e fora superado por Fratus, com 22s52. Nas finais, porém, Fratus não conseguiu repetir o feito e levou a prata com 22s52. Nicholas Santos fez os mesmos 22s54 do russo Andrey Seryy e dividiu a terceira colocação.

Ao final da prova, Cielo valorizou o tempo conquistado neste sábado. "Estou feliz, sim, por esse resultado por ora, mas ainda sei que há muito a melhorar. Quando se trata dos 50m, você faz o que tem de fazer", comentou o nadador, que já está pensando no Mundial de Xangai, em julho. No domingo, Cielo volta à piscina de Michigan para nadar os 100 metros livre.

Nos 50 metros feminino, a brasileira Flávia Delaroli levou a prata, com o tempo de 25s36. Ela só ficou atrás da americana Kara Lyn Joyce, com 25s25. Daynara Paula chegou em quarto lugar, com 25s66.

Nos 100 metros costas, Fabíola Molina conquistou o bronze, ao marcar 1min00s95. Ela foi superada pelas americanas Natal Coughlin (1min00s04) e Elizabe Pelton (1min00s67). Joanna Maranhão ficou na quarta colocação nos 200 metros borboleta, com 2min13s40.

O supercampeão olímpico Michael Phelps oscilou no segundo dia de disputas em Michigan. Ele vacilou nos 200 metros borboleta e não conseguiu chegar ao pódio. Ficou apenas em quarto. Depois se reabilitou e faturou seu terceiro ouro na competição ao bater na frente nos 100 metros costas. Ele superou o compatriota e rival Ryan Lochte e registrou 54s15, contra 54s81 do segundo colocado.