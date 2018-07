Cesar Cielo faz 3.º tempo do ano nos 50 metros livre no Troféu Maria Lenk

SÃO PAULO - De volta a São Paulo após 14 anos, o Troféu Maria Lenk contou com uma grande performance de Cesar Cielo nesta segunda-feira, primeiro dia de disputas no Complexo Aquático do Ibirapuera. O nadador cravou o terceiro melhor tempo do mundo na temporada nos 50 metros livre, sua especialidade, durante o revezamento 4x50 metros.

Primeiro a cair na piscina na equipe do Minas Tênis Clube, Cielo marcou 21s71, deixando para trás o seu próprio tempo anterior - 21s74 -, então o terceiro melhor do ano. Os dois mais rápidos da temporada são o australiano Eamon Sullivan, com 21s65, e o francês Florent Manaudou, com 21s70.

Cielo nadou o revezamento desta segunda na companhia de Felipe Martins, Fernando da Silva e Giovane Ferreira. A equipe do Minas venceu a prova com o tempo de 1min27s57, seguido do Pinheiros, de Marcelo Chierighini e Bruno Fratus, com 1min28s17, e da Unisanta, de Nicholas dos Santos, com 1min29s37.

Depois de cravar o grande tempo no 4x50 metros, Cesar Cielo nadará mais cinco provas no Maria Lenk: 50 e 100 metros livre, 50 metros borboleta e revezamentos 4x100 metros livre e 4x100 metros medley.