Cesar Cielo faz balanço positivo da Tentativa Mundial

Apesar de ser especialista nos 50 e 100 metros livre, Cielo nadou também os 50 e 100 metros borboleta na Tentativa Mundial. "Optei mesmo por provas alternativas. Era o momento de eu continuar competitivo sem a pressão do Maria Lenk", explicou o astro da natação brasileira e mundial, já projetando a disputa do Troféu Maria Lenk, que acontecerá entre os dias 2 e 8 de maio, também no Rio.

Na Tentativa Mundial, Cielo chegou a abdicar da disputa dos 50 metros livre, na qual é o atual campeão olímpico e mundial, mas fez um bom tempo nos 100 metros livre (48s66). Além disso, foi o mais rápido nas séries dos 100 metros borboleta (53s07), o que o credencia para garantir sua vaga também nesta prova - ele já tem índice para o Mundial nos 50 metros borboleta.

Por tudo isso, Cielo avalia que a disputa da Tentativa Mundial foi "válida". "Todo mundo fica com a noção de onde pode chegar e de como estão os adversários", explicou o nadador, que considera que a seleção brasileira será muito forte no Mundial que acontecerá em Xangai. "Quem for ao Mundial tem chance de ser finalista e disputar medalha."