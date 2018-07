Cesar Cielo fica fora de convocação para o Sul-Americano de Natação

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) anunciou nesta segunda-feira a lista de 28 atletas convocados para representar o País no Campeonato Sul-Americano de Natação, em Mar del Plata (Argentina), no início de outubro. E a principal ausência na lista é exatamente o maior nome da modalidade no Brasil: Cesar Cielo.

A lista é encabeçada por Thiago Pereira, o outro grande nome da natação brasileira. O time tem atletas importantes, como Leonardo de Deus, Nicholas Santos e Felipe França, num total de 14 homens e 14 mulheres. Felipe Lima, que não conseguiu ficar entre os dois mais rápidos do Maria Lenk nem nos 50m nem nos 100m peito, não vai ao Sul-Americano.

Além de Cesar Cielo, que já se prepara para o Mundial de Piscina Curta, em Doha, em dezembro, também ficam fora do Sul-Americano outros dois velocistas importantes: Bruno Fratus e Marcelo Chierighini. Isso abre espaço para Matheus Santana, recordista mundial júnior dos 100m livre.

Diferente do Pan-Pacífico, em que o Brasil será representado por atletas com índice e, por consequência, pelos seus atletas mais representativos, no Sul-Americano existe a obrigação de participar de provas longas, nas quais a natação brasileira não tem tido sucesso. Assim, estão entre os convocados os fundistas Lucas Kanieski, Marcos Macedo e Miguel Valente.

Confira a lista de convocados:

Alessandra Marchioro (Botafogo), Beatriz Travalon, Larissa Oliveira, Guilherme Guido, Fábio Santi, João Gomes Júnior (Pinheiros), Carolina Bilich, Carolina Bergamaschi, Manuella Lyrio, Lucas Kanieski, Marcos Macedo, Miguel Valente (Minas), Daynara de Paula, Etiene Medeiros, Giovana Diamante, Thiago Pereira (Sesi), Julia Gerotto, Natália de Luccas, Pamela Souza, Felipa França, Fernando Ernesto, Leonardo de Deus, Thiago Simon (Corinthians), Tales Cerdeira, Nicholas Santos, Matheus Santana (Unisanta), Nathalia Almeida (Flamengo) e Graciele Herrmann (Grêmio Náutico União).