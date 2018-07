César Cielo ganha ouro e Nicolas Oliveira faz índice nos 100 metros

RIO - Cesar Cielo confirmou nesta quinta-feira o seu favoritismo e venceu a prova dos 100 metros livre no Torneio Open de Natação, que está sendo realizado no Rio, no Parque Aquático Maria Lenk. O campeão olímpico e mundial venceu a prova com o tempo de 48s42 e melhorou o tempo registrado na quarta, quando também triunfou na prova, válida pelo Campeonato Brasileiro Sênior, com 48s52.

Apesar do bom desempenho, Cielo revelou que enfrentou uma situação diferente antes da prova desta quinta-feira, já que acordou atrasado. "É o primeiro passo para a Olimpíada. Perdi a hora para a competição, desliguei o celular para dormir mais cinco minutos. Foi a primeira vez em toda a minha carreira, acontece. Mas o mais importante foi que conseguir te o controle para baixar o tempo", disse Cielo, que já está garantido na prova na Olimpíada de Londres, em entrevista ao SporTV.

Além da vitória de Cielo, a prova dos 100 metros livre foi marcada pela obtenção do índice olímpico por Nicolas Oliveira. Ele terminou a prova em segundo lugar, com o tempo de 48s71 e superou a marca anterior de Bruno Fratus, que é de 48s72. O Brasil pode levar no máximo dois atletas por prova para os Jogos Olímpicos de 2012.

O resultado de Nicolas Oliveira foi comemorado por Cielo. "Estou mais contente por ele do que por mim. Ele conquistou a vaga e o revezamento vai ficando cada vez melhor para a Olimpíada", disse Cielo, avaliando que o resultado tem relação com a montagem da equipe PRO-16. "Estou muito feliz com eles. A minha hora vai chegar em Londres, por enquanto estou mais ajudando o pessoal".