Cesar Cielo já direciona preparação para Olimpíada

SÃO PAULO - A Olimpíada de Londres começa somente no dia 27 de julho, mas a preparação do nadador brasileiro Cesar Cielo já está toda direcionada para a disputa dos Jogos de 2012. O seu calendário de competições vem sendo planejado junto com o técnico Alberto Silva, para que ele esteja no auge durante a luta por medalhas olímpicas - a meta é repetir o ouro dos 50 metros livre e tentar melhorar o bronze dos 100 metros livre, que vieram na última edição, em Pequim/2008.

"A Olimpíada de Londres já começou. É o momento de pensar em preparação, em reverter o resultado do Pan em motivação e treinamento", afirmou Cielo, empolgado com o sucesso nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, em outubro, quando ganhou quatro medalhas de ouro nas quatro provas que disputou. "Eu sempre fui ambicioso com os tempos que defino para a temporada. As marcas do Pan me motivaram ainda mais, mas preciso treinar para fazer o que eu quero em 2012."

Após o Pan, Cielo teve apenas 15 dias de folga, voltando rapidamente aos treinos. Agora, sua próxima competição será o Open de Natação, de 14 a 18 de dezembro, no Rio. Na sequência, ele faz uma parada para as festas de fim de ano e, logo depois, já retoma a preparação. Antes da Olimpíada, sua programação inclui um período de treinamentos fora do Brasil, provavelmente em fevereiro, além da disputa do Troféu Maria Lenk e do Circuito Mare Nostrum.

"No Pan, eu pude mostrar que estava de volta. Foi uma luz que me abriu o caminho para eu ser o atleta que eu quero ser na Olimpíada", revelou Cielo, que vem treinando intensamente em São Paulo. "Já sabemos o que dá certo, o que ele precisa. Não tem o que inventar. Acho que o Pan-Americano foi importante para a retomada dos 100 metros, pois ganhou confiança. Nos 50 metros, provou que continua sendo o melhor", comentou o técnico Alberto Silva.