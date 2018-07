Cesar Cielo mantém indefinição sobre seu futuro

Depois de disputar o Mundial de Dubai, Cielo ficará de férias até o dia 3 de janeiro, quando voltará aos treinos. Ele iniciará as atividades no Brasil e só definirá seu futuro depois do carnaval, no início de março. "Esporte é isso. Não pode deixar o tempo passar", diz ele.

Mesmo sem definir onde treinará, Cielo não escondeu a vontade de seguir no Brasil, perto da família, e no Flamengo. Para o nadador, a qualidade dos treinos no País ou lá fora está praticamente igual. "Precisa melhorar um pouco ainda em estrutura, mas já estamos com um bom volume de recursos humanos. Quem estiver treinando com o [Felipe] França, já está treinando com o melhor do mundo".

O bom desempenho da equipe brasileira de natação masculina no Mundial de piscina curta, em Dubai, foi exaltado por Cielo. "O [Felipe] França já tem o melhor tempo dos 100 metros peito. Apesar de não ter ganho, o melhor tempo é dele. O Nicholas Santos perdeu por centésimos", ressaltou o nadador. França ficou com a medalha de bronze.