Cesar Cielo minimiza Pan-Pacífico e foca no Mundial de Doha, em piscina curta

SÃO PAULO - Depois de cravar o 3.º tempo do ano nos 50 metros livre em piscina longa, Cesar Cielo afirmou que seu principal objetivo da temporada é o Mundial de Doha, disputado em piscina curta, e não o Pan-Pacífico, realizado em piscina de 50 metros. Cielo marcou 21s71 na prova de revezamento 4x50 metros no Troféu Maria Lenk, nesta segunda-feira.

"Aqui não estou muito focado no resultado individual porque meu próximo objetivo grande é o Mundial, no fim do ano. Quero começar a treinar em piscina curta assim que terminar a competição. Quero chegar bem no Mundial", revelou o nadador, que já se sagrou campeão nos 50 e 100 metros livre no Mundial de Dubai, em piscina curta, em 2010.

O Pan-Pacífico, para Cielo, não será tão importante quanto o Mundial a ser disputado no Catar, em dezembro. "Eu já ganhei o Pan-Pacífico em 2010. Se for para entrar de cabeça em alguma coisa neste ano, vai ser para o Mundial. O Pan-Pacífico está no caminho, mas não é o foco do meu ano", avisou.

Concentrado na competição em piscina curta, Cielo avisou que está mais preocupado em somar pontos para o Minas no Maria Lenk. "Vou tentar fazer o melhor que eu puder na equipe. A ideia é ajudar o clube. Aqui não é o momento mais importante do ano", destacou o atleta, que vai nadar mais cinco provas em São Paulo.

Em relação ao seu desempenho nesta segunda, o nadador disse que poderia ter sido mais rápido, apesar de já ter cravado o terceiro melhor tempo do ano. "Eu poderia ter sido um pouco melhor. Eu estava esperando um tempo mais baixo, vamos ver dá para melhorar alguma coisa, talvez a saída, vamos ver se eu consigo nadar um pouco mais rápido", disse Cielo, que ainda nadará os 50 metros livre depois do revezamento da mesma distância.