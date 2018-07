Cesar Cielo promete buscar a 'prova perfeita' em Dubai

DUBAI - O brasileiro Cesar Cielo mostrou nesta terça-feira estar muito confiante para o Mundial de piscina curta (25 metros), que começa nesta quarta e será disputado até domingo. Motivado para chegar embalado em 2011, ele prometeu buscar a prova perfeita nos próximos dias.

Além de participar do revezamento 4 x 100 metros livre, o campeão olímpico disputará as provas dos 50 e 100 metros livres. "Quero fazer boas provas. Se possível, baixar meus tempos, construir coisas positivas para o ciclo olímpico", afirmou o nadador, já preocupado com a Olimpíada de 2012, em Londres. "Desde 2005 eu não nadava em piscina curta, vou buscar fazer uma prova perfeita."

Sobre a opção de disputar provas em piscina curta no segundo semestre deste ano, Cielo explicou que não queria ficar parado depois do Pan-Pacífico, realizado em agosto. "Eu não queria passar os últimos meses do ano sem focar em um objetivo. O Pan-Pacífico acabou quando eu saí de Irvine", explicou.

"Mas foi um ano importante, que guardo como aprendizado, para entrar no ciclo olímpico com mais consciência. Sei que quando chegar janeiro, serão três semestres até Londres", acrescentou o nadador brasileiro.