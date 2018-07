Cesar Cielo vê Thiago Pereira como a 'grande cartada' no futuro da natação

Diante da crise enfrentada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), Cesar Cielo deposita a confiança do futuro da natação na figura de Thiago Pereira, que anunciou a aposentadoria durante o Prêmio Brasil Olímpico, em março, e é o representante dos atletas na Federação Internacional de Natação (Fina), no Comitê Olímpico do Brasil (COB) e na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA).

"O Thiago vai ser a grande cartada nesse futuro próximo. Fora da água, vai ser o cara que vai fazer a diferença para a gente", afirmou o nadador, que sugere a formalização de uma associação de atletas dos esportes aquáticos para ajudar nos bastidores.

"A gente como atleta gostaria de ter algum tipo de voz. Talvez usar um meio legal de formar uma associação dos atletas, oficial e documentada", disse. E completou: "A gente está dentro da piscina, treina e sai, não tem como ler um livro de direito para saber o que posso fazer em um cartório. Espero que a gente seja até ajudado".

E Cielo sabe que os atletas terão papel importante na retomada da natação depois dos escândalos de irregularidades. "Dentro dessa nova formulação que vamos ter nesse futuro próximo, trabalhar com uma comissão de atletas, formada pelos atletas, vai ser obrigatório. Não dá para os astros da natação não terem opinião."