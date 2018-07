Cesar Cielo vence 50 m livre também no Torneio Open

Confirmando o favoritismo, Cesar Cielo conquistou a medalha de ouro nos 50 metros livre do Torneio Open de Natação, na manhã desta sexta-feira, em Guaratinguetá. Assim, ele repetiu a vitória que tinha conseguido na mesma prova, no dia anterior, durante a disputa do Campeonato Brasileiro Sênior, que acontece simultaneamente na cidade do interior paulista.

Na vitória desta sexta-feira, Cesar Cielo cravou o tempo de 21s46, pior do que os 21s31 que tinha feito no dia anterior. E ficou irritado com a sua própria performance. "Não erro viradas, como fiz aqui, desde o infantil. Queria ter feito um tempo melhor, mas não deu. Cheguei a pensar que ia perder a prova", contou o principal astro da natação brasileira.

Ainda nesta sexta-feira, Cesar Cielo ajudou a equipe do Flamengo a conquistar a medalha de prata no revezamento 4x100 metros livre, em prova vencida pelo Pinheiros com Gabriel Mangabeira, André Daudt, Fernando Silva e Bruno Fratus. Antes disso, ele já tinha conseguido nos últimos dois dias o ouro nos 100 metros livre nas duas competições em Guaratinguetá.

Assim como acontece com o restante da seleção brasileira, Cesar Cielo está utilizando as duas competições simultâneas em Guaratinguetá como preparação para a disputa do Campeonato Mundial de Natação em piscina curta (25 metros), que acontecerá entre os dias 15 e 19 de dezembro, na cidade de Dubai, no Emirados Árabes Unidos.

Além da vitória de Cesar Cielo nos 50 metros livre, o Torneio Open definiu mais oito campeões nesta sexta-feira: Tatiane Sakemi (50m peito), Felipe França (50m peito), Flavia Delaroli (50m livre), Fernanda Alvarenga (200m costas), André Schultz (200m costas), Gabriella Silva (100m borboleta), Lucas Salatta (100m borboleta) e Poliana Okimoto (800m livre).