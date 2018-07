César Cielo vence 50 metros borboleta no Torneio Open de Natação

Depois de faturar o ouro nos 50 metros borboleta no Campeonato Brasileiro Sênior, César Cielo repetiu a dose neste sábado na mesma prova e acumulou mais uma conquista, desta vez no Torneio Open de natação, disputado simultaneamente com o Sênior em Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

Veja também:

Cielo encerra disputa no Brasileiro com prata no 4x50 m

Especialista no estilo livre, Cielo venceu os 50m borboleta, em piscina curta, com o tempo de 23s06, abaixo dos 23s10 registrados na final da mesma prova no Sênior, na sexta-feira. Neste sábado, ele ficou à frente do companheiro de equipe, Nicholas dos Santos, com 23s11. A medalha de bronze ficou com Gabriel Mangabeira, que registrou 23s25.

Cielo, que não costuma disputar provas de borboleta, entrou na piscina apenas com o objetivo de somar pontos para o Flamengo. "Acho que foi uma prova bem razoável. O Nicholas também está um pouco pesado. E aí aproveitei para ganhar a prova. Nós temos treinado e evoluído juntos. É uma brincadeira. Estou tentando marcar pontos. Não tenho nenhuma pretensão de nadar no Mundial em piscina curta. Já desisti da prova", afirmou o recordista mundial nas provas de 50 e 100 metros livre, em entrevista ao SporTV.

Com a vitória deste sábado, Cielo acumulou sua quarta medalha no Torneio Open. Antes ele vencera os 50 m e 100 m livre. No revezamento 4x100 metros, participou da conquista da prata com a equipe do Flamengo. O brasileiro também acumula duas medalhas de ouro nos 50 m e 100 livre no Brasileiro Sênior.

As duas competições em Guaratinguetá estão servindo como preparação para César Cielo disputar o Mundial de natação em piscina curta (25 metros), que acontece entre os dias 15 e 19 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.