Cesar Cielo vence fácil os 50 m nos EUA

Cesar Cielo é mesmo o dono dos 50 m livre. Ontem, no GP de Michigan, ele deu mais uma mostra disso ao vencer a prova com facilidade. E ainda saiu reclamando. Isso porque fez o tempo de 22s08, quase meio segundo à frente do medalha de prata, o também brasileiro Bruno Fratus (22s52), mas se frustrou por não nadar a prova na casa dos 21 segundos.

"Estou feliz sim por esse resultado por ora, mas ainda sei que há muito a melhorar. Quando se trata dos 50 m, você faz o que tem de fazer"", disse Cielo.

O pódio nos 50 m teve mais um brasileiro. O terceiro colocado foi Nicholas dos Santos, com 22s54. Ele dividiu o bronze com o russo Andrey Serry.

O tempo de Cielo é o quarto melhor da temporada. Os franceses Fred Bousquet (21s82 e 22s07) e Alain Bernard (21s98) têm marcas melhores.

Na prova feminina, Flávia Delaroli ficou com a medalha de prata (25s36) na prova vencida pela americana Kara Joyce (25s25). Outro pódio brasileiro foi o bronze de Fabíola Molina nos 100 m, nado costas.