Cesar Cielo vira 'professor' de nova geração da natação brasileira

O Gabriel Santos e o Pedro Spajari foram chaves importantes para a minha escolha de voltar a nadar “pelo” Pinheiros e também “no” Pinheiros, em São Paulo.

Eu tinha decidido que gostaria de voltar a nadar lá, por ser sócio e por ter a oportunidade de levar o meu filho, Thomas, para a escolinha do Pinheiros. Com isso, eu poderia ter uma nova interação com o clube, uma vez que estou morando em São Paulo agora.

Tomei a decisão de conversar com os dirigentes do clube quando eu vi que o grupo tinha o Spajari (Pedro) e o Gabriel entre os nadadores. Isso facilitou minha decisão de voltar, pelo desafio que sabia que ia ter de nadar com eles. É um desafio que se apresenta para mim de várias formas.

A primeira delas é uma motivação pessoal. Quero tentar ajudar os meninos diretamente, uma coisa que eu ainda não havia feito na minha carreira. Passar um pouco da minha experiência, dividir com eles coisas que nunca dividi com ninguém que compete comigo. A segunda razão era o desafio do treino diário. Eu sabia que eles iriam querer – como querem – ganhar de mim todos os dias. Sabia que isso exigiria o máximo de mim também. Na minha cabeça isso fazia sentido.

Acho importante ter os últimos dois ou três anos da minha carreira para ajudar essa molecada, antes de eu “pendurar a sunga” e encerrar minha vida profissional. Ao mesmo tempo, queria voltar com um desafio bacana para ter vontade de treinar e de nadar mais rápido. A motivação e a vontade que esses meninos demonstram em todas as atividades me ajuda, diariamente, a superar as dores e as dificuldades do treinamento.