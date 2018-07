Cesar Cielo volta ao Brasil pensando em novas conquistas

Cesar Cielo desembarcou nesta quarta-feira no Brasil, após a participação no Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), realizado em Dubai, satisfeito com o seu desempenho. Pensando primeiro em descansar, o nadador admitiu que já começa a se concentrar no Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, que será realizado em Xangai em 2011.

"Pedi o presente de Natal e ele acabou vindo antes. Agora vou curtir com a família este final de ano, descansar e já planejar o próximo ano. Tem Mundial e quero trazer mais medalhas", afirmou Cielo, que defenderá na China os títulos mundiais dos 50 e 100 metros livre, conquistados no Mundial de Roma em 2009.

Em Dubai, Cielo conquistou quatro medalhas e se confirmou como principal velocista da natação no mundo. O nadador brasileiro faturou o ouro nos 50 e 100 metros livre, unificando as conquistas com as de Roma. E faturou outros dois bronzes com os revezamentos 4 x 100 metros livre e 4 x 100 metros medley. Agora, vai iniciar a preparação para manter a sua supremacia em 2011.