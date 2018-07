César Sampaio já conquistou os jogadores do Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras começa uma semana em paz graças a César Sampaio. Pelo menos é o que garantem jogadores e a comissão técnica. O gerente de Futebol chegou ao clube no início do mês e conseguiu o que parecia impossível: unir a equipe.

"A chegada dele nos ajudou muito porque conversamos e passamos a nos conscientizar que precisávamos mudar, aceitar nossos limites, e fazer de tudo para mudar a situação", disse Marcos Assunção,

Dentre outras coisas, Sampaio convenceu jogadores e dirigentes, contra ou a favor de Felipão, que, se não pensassem no coletivo, o time poderia realmente brigar contra o rebaixamento.

Já salvo da degola, agora a meta dos palmeirenses é estragar a possível festa do Corinthians na última rodada. O presidente Arnaldo Tirone confirmou nesta segunda-feira que vai fazer de tudo para motivar seus jogadores.

"Vou pagar bicho extra para os atletas vencerem o clássico. Os dirigentes do Corinthians têm que respeitar o Palmeiras e calar a boca. Eles precisam ser campeões antes de falar que vamos entregar a faixa", disse o dirigente, citando a declaração do diretor de marketing do Corinthians, Luis Paulo Rosemberg, que manifestou seu desejo de fazer a festa no clássico de encerramento do Brasileiro.

Sobre reforços, Tirone admite que tem interesse no atacante Obina, que deve chegar nos próximos dias ao Brasil e vai conversar com o dirigente.