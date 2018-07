Cestinha, Érika leva Ros Casares à decisão

Deu Érika no duelo entre brasileiras por um lugar na final da Euroliga Feminina de basquete. A pivô teve excelente atuação na vitória de seu time, o espanhol Ros Casares, sobre o polonês Wisla Cracóvia, da ala Iziane ? o placar final foi de 86 a 57.

Érika esteve em quadra por 29 min20 e foi a cestinha do jogo, com direito a duplo-duplo: marcou 23 pontos e obteve 11 rebotes (oito ofensivos). Iziane teve uma atuação discreta em seus 27 minutos de jogo, com 9 pontos e 4 rebotes.

Na decisão, o Ros Casares tem uma bela vantagem: competirá em casa, pois o Final Four está sendo realizado em Valencia. Na busca pelo título inédito, a equipe espanhola enfrenta o Spartak Moscou, que ontem derrotou o Ekaterimburgo por 87 a 79.

O time russo é tricampeão europeu e derrotou o Ros Casares na decisão de 2007. A final da edição atual será realizada, hoje, às 13 horas (de Brasília).

O técnico Carlos Colinas, que assumiu a seleção brasileira feminina, está na cidade para acompanhar a fase decisiva do torneio e possíveis convocadas.