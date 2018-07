CET monta operação especial para 90ª edição da São Silvestre

A cidade de São Paulo vai receber nesta quarta-feira, 31, a 90ª edição da São Silvestre, a partir das 9h00. O último grande evento esportivo da temporada de 2014 vai modificar o trânsito da capital paulista.

A prova voltou a ter parte do seu trajeto de 15 quilômetros modificado para este ano, mas a chegada continua sendo na Av. Paulista, depois de os corredores enfrentarem a íngreme subida da Av. Brigadeiro Luis Antônio, vindos do centro de São Paulo.

Bloqueios estão sendo realizados desde às 16h00 desta terça-feira pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Serão utilizados mais de mil cavaletes, 113 faixas informativas, 8 banners de orientação, 650 metros de grades e mais de 100 agentes de trânsito para operacionalizar o tráfego.

PERCURSO DA SÃO SILVESTRE

Avenida Paulista (sentido Consolação), Túnel José Roberto Fanganiello Melhem, Avenida Doutor Arnaldo (sentido Bairro), Rua Major Natanael, Rua Desembargador Paulo Passalácqua, Avenida Pacaembu (sentido Estádio), baixos do Viaduto General Olímpio da Silveira, Avenida Pacaembu (ambos os sentidos), Rua Margarida, Alameda Olga, Rua Tagipuru, Rua Fuad Naufel, Avenida Auro Soares de Moura Andrade (sentido Centro), Avenida Pacaembu (sentido Marginal Tietê), Viaduto Pacaembu (sentido Marginal Tietê), Avenida Abraão Ribeiro (sentido Marginal Tietê), Avenida Marquês de São Vicente (sentido Centro), Rua Norma Pieruccini Giannotti (sentido Centro), Avenida Rudge (sentido Bairro), Viaduto Engenheiro Orlando Murgel (sentido Centro), Avenida Rio Branco (sentido Centro), Avenida Ipiranga, Avenida São João (sentido Bairro), Largo do Arouche, Avenida Vieira de Carvalho (sentido Centro), Praça da República, Avenida Ipiranga, Avenida São João, Rua Conselheiro Crispiniano, Praça Ramos de Azevedo, Viaduto do Chá, Rua Libero Badaró, Largo São Francisco, Rua Cristóvão Colombo, Avenida Brigadeiro Luís Antônio (sentido Bairro) e, finalmente, Avenida Paulista (sentido Consolação).

RUAS BLOQUEADAS

Av. Paulista

Trecho: R. Teixeira da Silva e R. da Consolação

Interdição: Total

Túnel J. R. Fanganiello Melhem

Interdição: Total

Av. Dr. Arnaldo

Túnel J. Roberto Fanganiello Melhem e R. Major Natanael

Trecho: Permanecem livres 02 faixas de rolamento no sentido Bairro/Centro

R. Major Natanael

Trecho: Av. Dr. Arnaldo e R. Paulo Passalacqua

Interdição: Total

R. Desembargador Paulo Passalacqua

Trecho: R. Major Natanael e Av. Pacaembu

Interdição: Total

Av. Pacaembu (ambos os sentidos)

Trecho: Av. Arnolfo Azevedo e R.Francisco Estácio Fortes

Interdição: Total

Av. Pacaembu (ambos os sentidos)

Trecho: R. Francisco Estácio Fortes e Baixos do Viaduto Gen. Olímpio da Silveira

Interdição: Total

Baixos Viaduto Gen. Olímpio da Silveira

Trecho: Total

Av. Pacaembu sentido Estádio/Marginal Tietê

Trecho: Baixos do Viaduto Gen. Olímpio da Silveira até Rua Margarida

Interdição: Total

R. Margarida

Trecho: Av. Pacaembu até Al. Olga

Interdição: Total

Al. Olga

Trecho: Entre Rua margarida e Rua Tagipuru

Interdição: Total

R. Tagipuru

Trecho: Entre Rua Olga e Rua Fuad Naufel

Interdição: Total

Av. Auro Soares de Moura Andrade, sentido Bairro/Centro

Trecho: R. Prof. Wilfrides Alves de Lima e Av. Pacaembu

Interdição:Permanece livre o sentido Centro / Bairro

Av. Pacaembu, sentido marginal Tietê

Interdição: Total

Viaduto Pacaembu sentido Estádio/Marginal Tietê

Trecho: Av. Pacaembu e Av. Dr. Abraão Ribeiro

Interdição: Permanece livre o sentido Marginal Tietê / Barra Funda

Av. Dr. Abraão Ribeiro sentido Barra Funda/Marginal Tietê

Trecho: Viaduto Pacaembu e Av. Marquês de São Vicente

Interdição: Sentido Marginal Tietê

Av. Marquês de São Vicente sentido Bairro/Centro

Trecho: Av. Dr. Abraão Ribeiro e R. dos Americanos

Interdição: Sentido Centro

R. Norma Pieruccini Giannotti sentido Bairro/Centro

Trecho: R. dos Americanos e Av. Rudge

Interdição: Sentido Centro

Av. Rudge sentido Bairro/Centro

Trecho: R. Norma Pieruccini Giannotti e Viaduto Eng. Orlando Murgel

Interdição: Sentido Centro

Viaduto Eng. Orlando Murgel sentido Bairro/Centro

Trecho: Toda extensão

Interdição: Sentido Centro

Av. Rio Branco sentido Bairro/Centro

Trecho: Viaduto Eng. Orlando Murgel e Av. Ipiranga

Interdição: Sentido Centro

Av. Ipiranga

Trecho: Entre Av. Rio Branco e Av. São João

Interdição: Total

Av. São João sentido Centro/Bairro

Trecho: Entre Av. Ipiranga e Largo do Arouche

Interdição: Total

Largo do Arouche

Trecho: Av. São João e Av. Vieira de Carvalho

Interdição: Permanece livre o sentido Centro / Bairro

Av. Vieira de Carvalho

Trecho: Largo do Arouche e Praça da República

Interdição: Total

Praça da República

Trecho: Av. Vieira de Carvalho e Av. Ipiranga

Interdição: Total

Av. Ipiranga

Trecho: Praça da República e Av. São João

Interdição: Total

Av. São João

Trecho: Av. Ipiranga e Largo do Paiçandu

Interdição: Total

R. Cons. Crispiniano

Trecho: Av. São João e Praça Ramos de Azevedo

Interdição: Total

Praça Ramos de Azevedo

Trecho: Rua Cons. Crispiniano até Viaduto do Chá

Interdição: Total

Viaduto do Chá

Trecho: Toda extensão

Interdição: Total

R. Líbero Badaró

Trecho: Viaduto do Chá e Largo de São Francisco

Interdição: Total

Largo de São Francisco

Interdição: Total

Av. Brigadeiro Luís Antônio

Largo de São Francisco e Av. Paulista

Interdição: Total