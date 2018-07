Chade desiste das Eliminatórias da Copa Africana e complica situação da Nigéria

O anúncio ocorreu na véspera do duelo contra a Tanzânia, fora de casa, pela quarta rodada do Grupo G no qualificatório continental. "Nosso país foi afetado pela crise econômica global e, por isso, nossa participação em várias competições tomou um sério golpe por restrições financeiras. Desejamos o melhor a todos e pedimos desculpas por essa situação, que independe de nossos desejos", ressaltou a federação de futebol de Chade para justificar a sua desistência.

O país acumulou três derrotas em três jogos até aqui, sendo que o regulamento das Eliminatórias da Copa Africana prevê a anulação das partidas disputadas contra uma seleção que desistir da competição durante a fase classificatória.

E a desistência deve complicar a vida da Nigéria, campeã africana em 2013 e que soma cinco pontos em três jogos no Grupo G, que tem o Egito como líder, com sete pontos. Os egípcios golearam Chade por 5 a 1 neste primeiro turno da chave e também perderão os pontos que ganharam neste duelo, assim como os gols feitos no confronto. Porém, agora a Nigéria terá uma partida a menos para alcançar o líder nos dois jogos que ficarão faltando após a saída de Chade das Eliminatórias.

Por causa da desistência, Chade também foi multada em US$ 20 mil e banida da próxima e da edição subsequente da principal competição do futebol da África.

As Eliminatórias para a Copa Africana de Nações são disputadas em 13 grupos com quatro seleções, que se enfrentam em jogos de turno e returno. Classificam-se para o torneio os líderes de cada chave e os dois melhores segundos colocados. O Gabão, como país-sede, já tem sua vaga garantida.