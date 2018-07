Chael Sonnen troca farpas com Jon Jones em apresentação de programa

LAS VEGAS - Chael Sonnen mostrou que não aprende e mais uma fez usou sua língua afiada para provocar o campeão dos meio-pesados do UFC, Jon Jones. Foi na teleconferência para a promoção da 17ª edição do The Ultimate Fighter. O ex-peso-médio que provocou bastante Anderson Silva até apanhar será técnico da equipe que enfrentará o time de Jones no programa e desta vez não ficou sem resposta. Na verdade, até perdeu a pose num certo momento da discussão.

Na conferência para promover o programa que começa a ser filmado dia 29 e terminará no dia 27 de abril com o combate entre os técnicos, Jones contra-atacou o falastrão Sonnen e o deixou calado. "Vou treinar muito, como um louco, para enfrentá-lo. E ele costuma perder decisões", disparou Jones, garantindo não estar no programa por dinheiro. "Estou entrando e um capítulo novo da minha carreira e quero fazer coisas novas. Acho que depois do cancelamento do UFC 151, vencer Sonnen e depois Dan Henderson vai colocar um encerramento à invasão de Chael na minha carreira. Sou um campeão."

Sonnen ficou meio sem palavras, mas não aliviou para o rival. "Jones precisa de mim", disparou, questionando as vitórias do desafeto. "Ele não bateu em ninguém antes de me bater." Ambos ainda trocaram farpas por possível uso de hormônios para rejuvenescer. "Ele não é um lutador de nível de título. Estou fazendo um favor a Chael ao mostrá-lo qual é seu verdadeiro talento: o dom de tagarelar", disse Jones.