Chama o delegado

Pois o olhar eletrônico parece ter ajudado a definir a vitória do Internacional sobre o Palmeiras, na tarde de ontem, em Porto Alegre. E ajudou certo, diga-se de passagem, já que se tratava de um escândalo, e uma tremenda gafe, considerar válido o gol de mão marcado por Barcos e que deixaria o placar em 2 a 2.

O juiz Francisco Carlos Nascimento comeu bola e só não sofreu massacre moral no Beira-Rio ao ser salvo, segundo o pessoal do Palmeiras, por Gerson Paluta, delegado do jogo (o representante da CBF que fica sentado no banquinho ao lado do campo), que teria dado forcinha na conferência que se estabeleceu após os protestos corretos dos gaúchos. Ou pelo quarto árbitro, que tem direito de dar pitaco, se achar necessário.

O problema está na maneira pela qual teria chegado à conclusão justa. Há controvérsias, como não seria diferente numa situação dessas, e se fala em espiadinha na tevê para saber se houve ou não mão boba na jogada. E isso não pode. O árbitro, por enquanto, tem o direito de acertar ou errar por recursos próprios e com a colaboração (ou estorvo) dos auxiliares. Não se permitem interferências externas, o que acho ultrapassado.

Episódios do gênero escancaram a necessidade de serem integrados meios eficientes e modernos ao trabalho da turma da arbitragem. A discussão é antiga e recorrente; sem dúvida, complexa. Não faltam argumentos favoráveis ao olho mecânico, assim como são fartas as ponderações dos que consideram inviável a alternativa. Enquanto isso, prevalece o quebra-galho. Ou pelo menos se espera mais categoria dos árbitros e menos malandragem dos jogadores.

Noves fora a celeuma, grave, gravíssima, quase terminal, é a perspectiva de permanência palestrina na Série A. A 19.ª rodada mantém o time afundado na zona de rebaixamento e não há santo que ajude a engrenar a tão sonhada sequência vencedora para arrancada heroica. Não falta boa vontade, dedicação sai pelo ladrão, todo mundo corre. Só que há carência de qualidade. Não adianta suar a camisa, se o grupo é limitado. E faz tempo. Não é de agora que se constata a fragilidade palmeirense. Só não a enxergavam os dirigentes, além de Felipão a partir do momento em que cansou de reclamar e jogou a toalha.

Discussões sobre erros de arbitragem encobrem o mal maior, na estrutura do clube. O Palmeiras começa torto no topo - e dali a debilidade se irradia para outros setores, até chegar ao futebol. Por isso, a Série B está mais próxima do que gostariam os torcedores. O time mal faz a parte que lhe cabe; daqui a pouco nem adiantará mais esperar ajuda adicional, como aquela do São Paulo, ao golear o Sport. Esses resultados só tornam mais doída essa descida verde.

Corinthians treina. Tite mandou a campo ontem formação forte para pegar o Vasco, praticamente a ideal para disputar o Mundial no fim do ano. Faltaram Danilo e Emerson. O entrosamento habitual deu o ar da graça, não foram muitas as oportunidades de gol, e ainda assim prevaleceu o sólido esquema defensivo. A vitória veio com naturalidade. E o Vasco, cinco derrotas em seguida, se esfacela...