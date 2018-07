Chamados, brasileiros iniciam preparação para Mundial de Revezamentos na segunda

"Serão treinos intensivos neste período no Brasil e depois nos dias em que estivermos em Nassau. Os atletas ainda farão a parte individual, mas a prioridade é para o conjunto e minimizar as possibilidades de erro", comentou Clovis Alberto Franciscon, gerente de Alto Rendimento da Confederação Brasileira de Atletismo.

Responsável pelo melhor resultado de um revezamento do Brasil na Olimpíada do Rio, ao ficar na sexta posição, a equipe masculina do 4x100 metros está bem renovada, com só dois remanescentes dos Jogos: Bruno Lins e Vitor Hugo dos Santos. Os outros três nomes do time são Antonio Silva, Felipe Bardi e Derick Silva, que no último fim de semana venceu os 100m e os 200m no Brasileiro Sub-20, com o recorde da competição nas duas provas.

As equipes femininas do Brasil tiveram, porém, duas baixas de peso. O time do 4x100m não conta com Ana Cláudia Lemos e será composto por Rosangela Santos, Vitoria Cristina Rosa, Kauiza Moreira Venancio, Tania Ferreira da Silva e Bruna Jessica Farias.

Já o time feminino do 4x400m não terá Letícia Cherpe de Souza, detentora do recorde nacional indoor. Ela correu a distância em 52s86 em 8 de abril, mas tem compromissos na sua universidade nos Estados Unidos. Assim, o time ficará com Geisa Coutinho, Jailma Sales de Lima, Jessica Roberti da Silva, Natallia Oliveira da Silva e Cristiane dos Santos Silva.

O time masculino da mesma prova terá Lucas da Silva Carvalho, Hederson Alves Estefani, Alexander Russo, Anderson Freitas Henriques e Hugo Balduino de Sousa.