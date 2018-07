Chamusca assume, e Bruno Mineiro sai Péricles Chamusca é o substituto de Geninho no comando da Portuguesa para 2013, quando a equipe disputará a Série A2 do Paulista e o Brasileirão. Mas o time perdeu seu principal jogador: o artilheiro Bruno Mineiro. O atacante, que marcou 14 gols no Campeonato Brasileiro, é contratado do Atlético-PR e o clube resolveu cedê-lo, por empréstimo, ao Al-Khor, do Catar. Para a posição, a Portuguesa tem no elenco Wilian Xavier e Diego Viana. Em janeiro, o atacante Kempes será reintegrado, após período em que jogou no Cerezo Osaka, do Japão, por empréstimo.