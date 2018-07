Chance de entrar na lista do Mundial

SANTOS - O Santos vai aproveitar o jogo contra o Ceará, hoje às 17h, em Fortaleza, para dar mais uma chance a alguns jogadores que ainda sonham com vaga na delegação que irá ao Japão, em dezembro, para disputar o Mundial de Clubes.

Atletas que jogam hoje raramente são titulares, mas já estão garantidos na lista de Muricy Ramalho para o torneio da Fifa. Um deles é Aranha, que será um dos três goleiros. Os zagueiros Bruno Aguiar e Vinicius Simon, o meia Felipe Anderson e o atacante Alan Kardec também deverão estar na lista dos 23 a ser divulgada no dia 29.

Diferente de Leandro Silva, Eder Lima e Possebon, que não têm chance de entrar para o grupo que vai ao Japão, o garoto Anderson Carvalho acredita outra vez no destino para convencer Muricy. "Se para alguns esse jogo contra o Ceará não tem importância, para mim é uma oportunidade para mostrar que tenho condições de fazer parte da lista", disse o volante de 21 anos.

Na antevéspera da vitória (1 a 0) contra o Cruzeiro, no dia 10 de setembro, Anderson Carvalho chegou a dar entrevista como titular, porém, na última hora, Muricy optou por Alisson, promovido às pressas da base.

Mas, com um minuto de jogo, Alisson torceu o joelho e foi substituído por Anderson Carvalho, que foi um dos melhores em campo. Depois do jogo, o treinador disse que ficou impressionado com a sua atuação.

O único destaque hoje diante do Ceará é o meia Ibson, repatriado do futebol russo por R$ 9 milhões, mas que ainda não se firmou como titular por causa da lesão muscular na coxa que sofreu no dia 10 de agosto. Agora, ele tenta recuperar o tempo perdido. E tem o apoio de Muricy.

"Quando Ibson chegou, jogou muito e mostrou que é diferente. Se for bem contra o Ceará e o Coritiba, vai ter oportunidade de disputar a posição", prometeu o treinador, que não vai para Fortaleza. Tata comanda o time.

CEARÁ

F. Henrique

Boiadeiro

Fabrício

Daniel Marques Eusébio

Heleno

João Marcos

Juca

Thiago Humberto Washington

Felipe Azevedo

Técnico:

Dimas Filgueiras

SANTOS

Aranha

Leonardo Silva Bruno Aguiar

Vinicius Simon Eder Lima

Rodrigo Possebon A. Carvalho

Ibson

Felipe Anderson Diogo

Alan Kardec

Técnico:

Tata (interino)

Juiz: Anderson Daronco (RS)

Local: Presidente Vargas, Fortaleza

Horário: 17h

Transmissão: Pay-per-view