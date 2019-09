Chapecoense desiste de contratar o técnico Lisca: 'Negociação encerrada'

A Chapecoense continua em busca de um treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro. Isso porque o plano A foi por água abaixo. Nesta quarta-feira, o clube anunciou por meio de nota oficial que as conversas com Lisca estão encerradas.

"A Chapecoense informa que a negociação com o treinador Lisca está encerrada. O treinador, através de seus empresários, justificou que tem o desejo de iniciar um trabalho desde o princípio e não tem a intenção de assumir nenhum compromisso neste restante de ano", disse a nota oficial.

Lisca está sem clube desde o dia 21 de abril, quando foi demitido pelo Ceará após ser derrotado na final do Campeonato Cearense pelo rival Fortaleza. Recentemente, seu nome chegou a ser especulado no São Bento, de Sorocaba (SP), que contratou Milton Mendes.

A diretoria da Chapecoense acredita ser necessário a chegada de um treinador mais experiente para livrar o clube do rebaixamento. Principalmente porque o aproveitamento do interino Emerson Cris é de apenas 28,50%.

Com uma vitória em sete jogos sob o comando do interino - além de três empates e três derrotas -, a Chapecoense amarga a 19.ª e penúltima colocação do Brasileirão, com 14 pontos. Primeiro time fora da degola, em 16.º lugar, o Cruzeiro tem 18.

Neste sábado, a Chapecoense faz um confronto direto na briga contra o rebaixamento contra o Vasco, às 19 horas, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 19.ª rodada, a última do primeiro turno.