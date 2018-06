Chapecoense é indicada em duas categorias do Prêmio Laureus, o Oscar do Esporte

A história de superação da Chapecoense em 2017 gerou duas indicações ao clube no prêmio Laureus, considerado o Oscar do esporte. O clube catarinense foi indicado nas categorias de "Retorno do ano" e "Melhor momento do ano no esporte". A votação é aberta ao público e pode ser feita através deste site: https://mylaureus.com/.

A organização do prêmio destacou principalmente as lutas de Alan Ruschel, Neto e Jakson Follmann para prosseguirem suas vidas. Ruschel já retornou ao futebol e participou da campanha da Chapecoense no Campeonato Brasileiro que levou o time à Copa Libertadores; Neto se prepara para retornar aos gramados este ano, enquanto Jakson Follmann, que teve uma perna amputada no acidente, se casou e pensa em voltar ao esporte como atleta paralímpico. Um amistoso com o Barcelona, com ovações aos três, chamou a atenção dos organizadores do Laureus.

A Chape concorre com Roger Federer, que superou lesão no joelho para vencer dois Grand Slams; com Justin Gatlin, que superou duas suspensões com doping para ser campeão mundial dos 100m rasos; com Sally Pearson, que passou por diversas lesões e foi campeã mundial dos 100m rasos; com Valentino Rossi, que sofreu fraturas em acidente de moto mas retornou às pistas e com o Barcelona, pela virada por 6 a 1 em cima do PSG na Liga dos Campeões.

Na categoria de "Melhor momento do ano no esporte", a concorrência também é forte. A Chapecoense concorre com a volta de Billy Whiz, piloto britânico da Fórmula 4 que perdeu as duas pernas, mas retornou às pistas; com a luta contra o câncer do pequeno Bradley Lowery, torcedor de seis anos do Sunderland; com o gesto dos atletas da universidade de Iowa de acenar para as crianças de um hospital ao lado do campo de futebol americano e com o encontro entre o pequeno Thomas Danel, fã da Ferrari, e o piloto Kimi Raikkonen.

Outros grandes nomes do esporte foram indicados em diversas categorias, como Lewis Hamilton e Serena Williams. Os vencedores do prêmio serão anunciados em 27 de fevereiro, e a votação online se encerra um dia antes. Confira a lista de todos os indicados.

Melhor atleta homem do ano

Mo Farah - Reino Unido - Atletismo

Roger Federer - Suíça - Tênis

Chris Froome - Reino Unido - Ciclismo

Lewis Hamilton - Reino Unido - Automobilismo

Rafael Nadal - Espanha - Tênis

Cristiano Ronaldo - Portugal - Futebol

Melhor atleta mulher do ano

Allyson Felix - Estados Unidos - Atletismo

Katie Ledecky - Estados Unidos - Natação

Garbiñe Muguruza - Espanha - Tênis

Caster Smenya - África do Sul - Tênis

Mikaela Shiffrin - Estados Unidos - Esqui

Serena Williams - Estados Unidos - Tênis

Time do ano

Seleção francesa na Copa Davis - Tênis

Golden State Warriors - Basquete

Mercedes - Automobilismo

Seleção neozelandeza na Copa América - Vela

New England Patriots - Futebol Americano

Real Madrid - Futebol

Estreante do ano

Giannis Antetokounmpo - Grécia - Basquete

Caeleb Dressel - Estados Unidos - Natação

Sergio Garcia - Espanha - Golfe

Anthony Joshua - Reino Unido - Boxe

Kylian Mbappe - França - Futebol

Jelena Ostapenko - Letônia - Tênis

Personalidade do ano entre atletas paralímpicos

Marcel Hug - Suíça - Atletismo

Yui Kamiji - Japão - Tênis em cadeira de rodas

Oksana Masters - Estados Unidos - Esqui cross-country

Bibian Mentel-Spee - Holanda - Snowboard

Jetze Plat - Holanda - Triatlo e atletismo

Markus Rehm - Alemanha - Atletismo

Personalidade do ano entre atletas de ação

John John Florence - Estados Unidos - Surf

Anna Gasser - Áustria - Snowboard

Nyjah Huston - Estados Unidos - Skate

Armel Le Cléac'h - França - Vela

Mark McMorris - Canadá - Snowboard

Tyler Wright - Australia - Surf

Melhor retorno do ano

FC Barcelona

Roger Federer

Justin Gatlin

Sally Pearson

Valentino Rossi

Chapecoense

Melhor momento no esporte

A volta Billy Whizz

A luta de Bradley Lowery

Os eternos campeões da Chapecoense

O aceno às crianças

Quando as lágrimas de Thomas Danel se tornaram sorrisos