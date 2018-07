Chapecoense visita o Vitória para acabar com sina de empates

O técnico Guto Ferreira não tem jogadores suspensos para a partida. No entanto, ele ainda não conta com o lateral-esquerdo Dener, com lesão muscular, e com o lateral-direito Claudio Winck, que está recuperado de lesão, mas ainda aprimora a forma física.

A Chapecoense vem de um empate por 3 a 3 com o Grêmio. Foi a terceira igualdade consecutiva em casa. O treinador demonstrou preocupação com a quantidade de gols sofridos nessa partida e afirmou que pretende corrigir o posicionamento da zaga para o duelo com o Vitória.

"Só erra quem está lá dentro. O tipo de trabalho que se faz são bolas rápidas. Vamos trabalhar de novo e de novo. Temos que trabalhar um pouco de posicionamento e não podemos vacilar", comentou.