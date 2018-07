Charles do Bronx não se intimida com troca de adversário no UFC 166

SÃO PAULO - Após duas derrotas, o lutador Charles "do Bronx" Oliveira volta ao ringues no dia 19 de outubro para enfrentar o americano Jeremy Larsen, pelo UFC 166. A luta, que acontecerá pelo card preliminar do evento em Houston (EUA), inicialmente seria contra Estevan Payan, mas uma lesão obrigou a organização a escalar Larsen em seu lugar.

Mesmo faltando menos de um mês para a luta, Do Bronx mostra confiança. "Eu estava me preparando para lutar contra o Estevan e também estou pronto para enfrentar o Jeremy. A minha preocupação não é com adversário, mas sim comigo, em estar bem treinado e em condições de conquistar a vitória, independentemente de quem seja o adversário. Esse é o meu foco", disse.

Em sua última luta pelo UFC, no dia 6 de julho, Charles deu muito trabalho ao ex-campeão Frankie Edgar, mas não conseguiu a vitória. O bônus de melhor luta da noite foi muito celebrado, mas agora o objetivo é vencer e convencer, para voltar a almejar o topo da categoria peso-pena. "Quero fazer uma luta parecida com a do Frankie, pra frente e bem disputada, mas dessa vez eu quero sair com a vitória", ressalta.

Embora não esteja no Brasil, ele conhece bem a cidade, já que seu treinador, Jorge Patino "Macaco", tem academia em Houston. As luta, que acontecerá no ginásio Toyota Center, terá a luta entre Junior Cigano contra Cain Velásquez, como evento principal.

"É a minha segunda casa, porque é colada na academia do Macaco, onde provavelmente vou finalizar meu camp. Eu quero estar perto das pessoas que me ajudam a treinar. É uma honra integrar o card que tem como luta principal o Cigano vs. Velásquez. Eu admiro os dois demais e torço por uma vitória do Cigano e para que ele traga o cinturão para o Brasil", finaliza Charles.