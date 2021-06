Chayenne Pereira obtém índice olímpico nos 400m com barreiras

O Brasil confirmou nesta sexta-feira mais uma atleta nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Trata-se da carioca Chayenne Pereira da Silva, que obteve o índice dos 400 metros com barreira. A atleta de 21 anos se classificou para a Olimpíada ao vencer a prova no Campeonato Paulista Adulto de Atletismo, disputado no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo.

Ela venceu a prova com o tempo de 55s15, abaixo do índice de 55s40. Chayenne, assim, registrou o novo recorde sul-americano e brasileiro sub-23 e também o recorde brasileiro adulto da distância. Além disso, mostrou evolução em relação ao seu desempenho no II Meeting Internacional Rumo a Tóquio, realizado em Bragança Paulista, na quarta. Na ocasião, ela anotou 55s70.

"Eu tinha a esperança de me qualificar por pontos para a Olimpíada, e ela aumentou após os últimos resultados. Mas as marcas já estavam saindo nos treinos", comentou Chayenne. "Ela tem 21 anos, saiu da categoria sub-20, e ainda vai melhorar muito. Não posso apressar o desenvolvimento, mas ela pode correr essa prova para 54, para 53 segundos, e ir aos Jogos de Tóquio será uma experiência incrível", celebrou a treinadora Marsele Mazzoleni.

Chayenne treina na pista da Vila Olímpica de Santa Cruz e na pista da Marinha, no Rio de Janeiro. Ela começou correndo revezamentos, mas passou para as barreiras em 2015. Em seu currículo, a carioca tem os títulos nacionais sub-16, sub-18 e sub-20 e adulta, em 2019, nos 400m com barreiras.

A esportista do atletismo se tornou a 31ª classificada da modalidade nos Jogos Olímpicos. No total, o Brasil soma agora 276 atletas confirmados em Tóquio.