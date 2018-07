Chefe da Olimpíada de Londres visita Rio e elogia CT

RIO - O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Londres 2012 (Locog), Sebastian Coe, visitou o Rio de Janeiro nesta segunda-feira e fez elogios ao Centro de Treinamento do Parque Aquático Maria Lenk, base do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para a preparação dos atletas de alto rendimento do País.

"Estou muito bem impressionado com as instalações que conheci hoje (segunda). Pude ver atletas muito jovens dividindo o espaço com outros mais experientes, alguns já medalhistas. Esta é a melhor forma de se utilizar uma instalação esportiva como uma verdadeira base de treinamento", afirmou Sebastian Coe, bicampeão olímpico dos 1.500m rasos em Moscou e Los Angeles.

Coe visitou as instalações do CT acompanhado do presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman, e do superintendente executivo de esportes da entidade, Marcus Vinicius Freire. "É uma honra para o Brasil receber um esportista deste porte. Dentro das legendas do esporte, talvez o Coe seja a maior delas. Ninguém aceitou o desafio de, após encerrada a carreira de atleta, organizar uma candidatura vencedora para sede dos Jogos Olímpicos", lembrou Nuzman.

Na visita ao Maria Lenk, onde estão atualmente treinam cerca de 50 atletas de diversas modalidades, o dirigente inglês conversou com atletas brasileiros que se preparam para a Olimpíada, casos do nadador Kaio Márcio Almeida, com a velocista Rosângela Santos e com a equipe de tae kwon do, entre outros.

"Ele me desejou boa sorte e disse que me aguarda em Londres", contou César Castro, do saltos ornamentais. "Ele pôde ver várias gerações treinando aqui hoje, o que mostra que estamos trabalhando para os próximos Jogos, em Londres, mas que também estamos pensando em 2016", completou o saltador.