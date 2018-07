Chefe dos Jogos de Inverno de 2018 renuncia a cargo

A decisão do dirigente, que comandou as candidaturas malsucedidas de Pyeongchang para ser sede da Olimpíada de Inverno em 2010 e 2014, foi anunciada nesta segunda-feira em um encontro do comitê executivo dos Jogos, na capital da Coreia do Sul, Seul.

"Pyeongchang 2018 está em um momento de mudanças para a segunda metade da preparação para os Jogos, o que exige um plano mais detalhado de execução. Nessa conjuntura crítica, eu acredito que o comitê precisa de uma nova liderança'', explicou Jin-sun Kim.

Diferente do comitê organizador dos Jogos do Rio, o equivalente sul-coreano tem seu presidente eleito para mandatos de dois anos. Kim havia sido reeleito no segundo semestre do ano passado e deveria ficar até 2015 no cargo. Não foi anunciado como será o processo de escolha de seu substituto.