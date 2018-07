Chega ao fim greve de atividades na NFL

WASHINGTON - Após pouco mais de quatro meses de greve, a Associação de Jogadores da NFL e os proprietários de equipes acertaram um novo contrato de trabalho válido por dez anos.

Fontes ligadas a ambas as partes assinalaram que a greve da NFL chegou a seu fim depois que no dia 11 de março passado se informou do início da mesma.

As fontes dizem que o novo contrato ainda requer uma votação majoritária dos jogadores, mas essa é considerada uma parte só por formalidade.

A Associação de Jogadores está pensando em convocar uma entrevista coletiva na segunda-feira para anunciar de maneira oficial o acordo.

O diretor-executivo da Associação, DeMaurice Smith, está consciente de que os jogadores confiarão seu voto a favor do acordo, e além disso até hoje não houve nenhum contrato que os jogadores tenham rejeitado após ter sido aprovado por seus líderes.

Uma vez que os jogadores ratifiquem o acordo, iniciarão os treinamentos e as negociações de agência livre.

Por sua vez, os proprietários de equipes estiveram de acordo em que a associação convoque seus jogadores às instalações das equipes para realizar as votações na quarta-feira.

De acordo sempre com versões de fontes ligadas à associação e à NFL, espera-se que depois que se tenham os votos suficientes, os jogadores de algumas equipes poderiam ser chamados aos campos de treinamento.

Esta foi a primeira greve de atividades no futebol americano desde 1987.

O ponto de maior controvérsia foi a forma em como deveriam dividir aproximadamente US$ 9 bilhões (cerca de R$ 14 bilhões) em receita anual.

Outros temas-chave foram que os proprietários de equipes pretendiam ampliar a temporada de 16 para 18 partidas por equipe; reduzir dois jogos da pré-temporada; impor uma escala salarial para jogadores novatos, e o tema dos lucros para jogadores aposentados.

O acordo detalhado ao qual chegaram ambas as partes em cada um desses pontos ainda não foi divulgado.