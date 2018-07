Chegada de caravanas, preocupação da PM

As torcidas de Santos e Santo André prometem uma festa na tarde de hoje. Caravanas da Baixada e do ABC vão chegar à capital durante todo o dia e a polícia está preparada para evitar confusão. No total, mais de 400 policiais foram convocados para trabalhar na primeira partida da final do Paulista.

De acordo com o coronel Almir Ribeiro, do 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar, 172 homens estarão fazendo a segurança dentro do estádio e outros 240 fora, em motos e cavalos.

A polícia pede para que a torcida do Santo André chegue pela rua Major Natanael. Os portões vão ser abertos às 13 horas.