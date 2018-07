Chegada de estrela agrada à torcida, mas ao grupo...

"Talvez a principal força e virtude do time campeão foi justamente a união e o clima saudável entre o grupo. Mesmo quem não estava entre os titulares aceitava e não criava problema", explicou ao Estado um destes jogadores. "A chegada de uma estrela poderia comprometer tudo isso, pois, dependendo do jogador, não aceitaria disputar posição. Por isso, é preciso pensar bem no perfil dos contratados."

Adriano é um exemplo. Apesar da fama, teve de se desdobrar para conquistar os colegas.