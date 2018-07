Chegou o dia de desvendar a pista do Texas

"O traçado parece mesmo ser muito bom para nós, mas até que o conheçamos de verdade não dá para dizer nada", disse o alemão, que tem 255 pontos diante de 245 de Alonso.

O interesse dos pilotos em desvendar os segredos dos novos traçados inseridos no Mundial é sempre grande. No caso no Circuito das Américas, a impressão deixada nas entrevistas de ontem propõe que a expectativa é ainda maior do que em outras estreias no campeonato.

"A pista me parece espetacular", afirmou Alonso. Seu companheiro, Felipe Massa, comentou: "É bem melhor ao vivo do que no simulador, embora já lá fosse interessante."

Apesar de a penúltima etapa da temporada poder definir para Vettel a conquista do título (que seria o terceiro consecutivo), tanto ele quanto Alonso explicaram ontem que esse caráter decisivo da corrida não muda a sua rotina de preparação. "É um GP como os demais. Se no fim tivermos sucesso, ótimo", falou Vettel. O alemão celebra em Austin o seu 100.º GP. O primeiro foi também nos Estados Unidos, mas em Indianápolis, pela BMW, em substituição ao polonês Robert Kubica, que havia sofrido um acidente na prova anterior, em Montreal.

Alonso, que ganhou seus dois títulos (2005 e 2006) em Interlagos na última prova do ano, está otimista em virar o jogo. "Temos alguns componentes novos no carro, e amanhã (hoje) vamos experimentá-los. Sinto-me mais relaxado e mais bem preparado do que nas outras disputas de título."

Frio. Obviamente o espanhol não disse nada, mas está gostando da previsão do tempo. As indicações são de temperatura entre 8 e 20 graus nos três dias de competição. Mark Webber, companheiro de Vettel, alertou ontem que, se o asfalto estiver mesmo frio, a Red Bull pode perder o rendimento que levou Vettel a vencer quatro das últimas cinco corridas. "Não seria o melhor cenário para nós."

O modelo F2012 da Ferrari demonstrou este ano explorar melhor os pneus Pirelli nessas condições de temperaturas mais amenas.

E para, na teoria, tornar as coisas potencialmente menos favoráveis para a Red Bull,na hipótese de fazer frio, a Pirelli levou para o Texas os pneus duros e os médios, os mais difíceis de serem aquecidos nessas condições.