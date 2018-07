Cheio de baixas, França fecha lista de 23 para Eurocopa e descarta Sakho O técnico Didier Deschamps anunciou nesta terça-feira a sua lista final de convocados da França para a Eurocopa, que começa no próximo dia 10, em solo francês. E as duas principais novidades do grupo de 23 jogadores chamados são os defensores Adil Rami, do Sevilla, e Samuel Umtiti, do Lyon, chamados para preencher os lugares abertos por Raphael Varane, do Real Madrid, e Jeremy Mathieu, do Barcelona, ambos cortados da equipe nacional por motivo de lesão.