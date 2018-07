Cheio de desfalques, Grêmio perde também Everton para este domingo

Everton seria um dos poucos titulares do setor ofensivo do Grêmio a ir para o jogo, mas ficou fora do treino deste sábado, o último antes da partida, e foi cortado. De acordo com o departamento médico do clube, ele foi diagnosticado com uma inflamação no púbis. Melhor para Pedro Rocha, que terá nova oportunidade na equipe.

Ao longo da semana, o Grêmio já havia confirmado os desfalques de Giuliano e Luan. O meia não se recuperou a tempo de uma fascite plantar e, por isso, dará lugar a Lincoln entre os titulares. Já o atacante teve caxumba, inclusive precisou ser cortado da seleção brasileira olímpica e será substituído por Bobô.

No gol, Marcelo Grohe já era desfalque certo por estar servindo a seleção brasileira e dará lugar a Bruno Grassi. É assim, repleto de desfalques, que o Grêmio vai a campo no domingo com: Bruno Grassi; Ramiro, Pedro Geromel, Fred e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Lincoln, Douglas e Pedro Rocha; Bobô.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros: Bruno Grassi e Matheus

Zagueiros: Geromel, Fred e Bressan

Laterais: Marcelo Oliveira, Marcelo Hermes e Ramiro

Volantes: Maicon, Walace, Kaio e Edinho

Meias: Douglas, Lincoln e Tontini

Atacantes: Bobô, Pedro Rocha, Henrique Almeida, Batista e Fernandinho.