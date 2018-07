Cheio de energia, Hamilton é destaque

Lewis Hamilton, da McLaren, afirmou quinta-feira, em Interlagos, que a vitória no GP de Abu Dabi, dia 13, o "encheu de energia positiva''. Seu desempenho nos treinos livres de ontem sugere ser mesmo verdade. O inglês campeão do mundo de 2008 foi o mais rápido do dia. E, hoje, a partir das 14 horas, em Interlagos, deve disputar a pole position do GP do Brasil com Sebastian Vettel, da Red Bull, segundo ontem. "Estamos muito rápidos aqui'', disse.

Como sempre faz nas sextas-feiras, Vettel pouco falou. "Fizemos grande evolução no acerto do carro entre a sessão da manhã e a da tarde e temos ainda muito o que tirar.'' Hamilton concordou: "Eles parecem sempre ter algo a mais para apresentar''.

Em conversa com o Estado, Rubens Barrichello, da Williams, 18.º ontem, disse que os pilotos têm um desafio pela frente: apostar que vai chover amanhã e optar por um acerto hoje, na classificação, visando também as 71 voltas do 40.º GP do Brasil ou jogar as fichas na hipótese de corrida com asfalto seco e disputar a definição do grid com esse ajuste.

O vencedor da edição de 2009, Mark Webber, da Red Bull, gostou de ter ficado a apenas 11 milésimos de Vettel, na terceira colocação. "Terminar a temporada com uma pole position ou uma vitória seria muito bom'', afirmou o australiano. Mas é pouco provável que lute com Hamilton e Vettel.

Quem poderia entrar na luta pela pole position é o inglês Jenson Button, campeão em 2009, por dispor do mesmo carro de Hamilton. "Com os pneus macios não estou rápido o suficiente'', explicou. Fernando Alonso, da Ferrari, admitiu, ontem, depois de ficar com o quarto tempo: "Se nada de anormal acontecer, vamos largar em quinto, sexto e, na corrida, a mesma coisa. Com um pouco de sorte, um pódio''. Diante da possibilidade de chuva, comentou: "Aí muda tudo, nossas chances crescem''.

Hoje, antes da sessão de classificação, há mais um treino livre, das 11 horas ao meio-dia.